Жительница Петрозаводска обменяла украденный планшет на еду

Петрозаводчанка решилась на кражу, потому что у нее закончились деньги, сообщил в МВД Карелии.

В начале марта в полицию Петрозаводска обратились представители магазина электроники, обнаружившие недостачу. При просмотре записи камер видеонаблюдения они заметили, что кто-то вынес планшетный компьютер.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой - 30-летняя петрозаводчанка ранее была судима.

По имеющейся версии, она зашла в магазин и присмотрела планшет. Он находился в торговом зале в свободном доступе, как демонстрационный экземпляр. Никакой защиты от воров на нем не было, и жительница Петрозаводска просто взяла его и вынесла из магазина.

Впоследствии 30-летняя гражданка планшетный компьютер продала, а средства, добытые преступным путем, потратила на косметику и продукты. Со слов подозреваемой, она пошла на кражу из-за того, что кончились деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.