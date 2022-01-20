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Жительница Петрозаводска очистила карму и свой кошелек

Новости. Криминал
12:42, 21 Января 2022
фото: © smartik.ru

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Петрозаводчанка, мечтавшая о положительных изменениях в своей жизни, в итоге оказалась в полиции, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска оказалось заявление от 59-летней горожанки, которая за месяц перевела аферистам более 265 тысяч рублей.

В декабре прошлого года женщина решила обратиться к экстрасенсам, чтобы долиться положительных изменений в своей жизни. Она нашла сайт, название которого было похоже на название одного из телепроектов. Вскоре ей позвонила целительница, оказывающая услуги по очищению кармы.

В течении месяца петрозаводчанка по телефону рассказывала той о своих проблемах, а целительница отчитывалась о проведенных ритуалах. Оплата за сеансы с каждым разом возрастала. Первый платёж составил 29 тысяч рублей, второй — 59 тысяч, в третий раз пенсионерка перевела почти 178 тысяч рублей. Проанализировав ситуацию, она осознала, что никакой положительной динамики в её судьбе не наблюдается, и сообщила об этом экстрасенсу. Но ответа не последовало.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

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