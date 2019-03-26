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Новости. Криминал
18:00, 26 Марта 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жительница Петрозаводска организовала преступную схему ради наживы от уже проданной шубы

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Сотрудники уголовного розыска нашли в Петрозаводске мошенницу, обманувшую покупательницу через интернет, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя жительница Челябинска. В интернете она заинтересовалась информацией о продаже шубы. С продавцом, петрозаводчанкой, обсудила все детали, после чего перевела жительнице Карелии 40 тысяч рублей.

Та в свою очередь сфотографировала посылку на почте, а также скинула покупательнице трэк-код, чтобы та смогла отслеживать движение посылки. Спустя месяц шуба так и не была доставлена в Челябинск. Продавец перестала выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 34-летнюю петрозаводчанку. Она действительно разметила объявление о продаже шубы. Однако к моменту обращения жительницы Челябинска, шуба уже была продана другому человеку.

Когда злоумышленница отправляла посылку, она намеренно указала в графе "адресат" неправильный индекс и город назначения (Владивосток). Вместо шубы положила в коробку свою старую куртку. Спустя некоторое время данная посылка вернулась на почту в Петрозаводск. Приобретенные обманным путем денежные средства подозреваемая потратила на погашение кредита.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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