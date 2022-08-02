Жительница Петрозаводска погибла, а ее дочь ослепла после отравления алкоголем

В столице Карелии судят мужчину, продавшего двум женщинам спиртное, сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего горожанина. Мужчина обвиняется в сбыте продукции, повлекшей по неосторожности смерть и тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый купил в городе Лодейное Поле Ленинградской области алкоголь, в состав которого входил метиловый спирт. Впоследствии он продал спиртное жительнице Петрозаводска.

После употребления купленной у мужчины бутылки в июне 2021 года 67-летняя женщина скончалась, а ее 35-летняя дочь полностью ослепла.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время он арестован. Уголовное дело направлено в суд.

При этом продолжаются поиски того, кто продал обвиняемому спиртное в Лодейном Поле.