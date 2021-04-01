Жительница Петрозаводска попыталась купить несуществующего йоркширского терьера

Очередной жертвой мошенников стала женщина, пожелавшая дистанционно приобрести йоркширского терьера.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление о хищении денег от 32-летней горожанки. Она лишилась 12 тыс. рублей, пытаясь приобрести щенка.

Как сообщают в МВД, петрозаводчанка решила приобрести щенка породы йоркширский терьер. Она связалась с продавцом по номеру телефона, который был указан на одном из сайтов объявлений. Общение по инициативе продавца проходило в мессенджере.

Выяснилось, что собака якобы находится в Медвежьегорске. Покупательница получила сообщение со ссылкой, ведущей будто бы на сервис оформления доставки: щенка якобы должен был привезти курьер. Когда дама ввела реквизиты банковского счета, произошло несанкционированное списание денег. В дальнейшем на звонки и смс-сообщения потерпевшей никто не отвечал. По данному факту проводится проверка, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин пытался купить для дочери игровую приставку через интернет и потерял 20 тысяч.