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Жительница Петрозаводска попыталась купить несуществующего йоркширского терьера

Новости. Криминал
10:45, 02 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Pezibear
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Очередной жертвой мошенников стала женщина, пожелавшая дистанционно приобрести йоркширского терьера.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление о хищении денег от 32-летней горожанки. Она лишилась 12 тыс. рублей, пытаясь приобрести щенка.

Как сообщают в МВД, петрозаводчанка решила приобрести щенка породы йоркширский терьер.  Она связалась с продавцом по номеру телефона, который был указан на одном из сайтов объявлений. Общение по инициативе продавца проходило в мессенджере.

Выяснилось, что собака якобы находится в Медвежьегорске. Покупательница получила сообщение со ссылкой, ведущей будто бы на сервис оформления доставки: щенка якобы должен был привезти курьер. Когда дама ввела реквизиты банковского счета, произошло несанкционированное списание денег. В дальнейшем на звонки и смс-сообщения потерпевшей никто не отвечал. По данному факту проводится проверка, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин пытался купить для дочери игровую приставку через интернет и потерял 20 тысяч.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-02 11:29:01
О, это, видимо, будущее бурно развивающейся мировой торговли - продажа несуществующих товаров.
Гость
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