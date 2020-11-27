Жительница Петрозаводска поверила, что выиграла в викторине и за это поплатилась

Мошенники убедили жительницу Петрозаводска, что она выиграла в викторине дорогой смартфон, но чтобы его получить, надо оплатить доставку.

Об очередной жертве злоумышленников сообщили в МВД Карелии.

Молодая девушка поверила, что для получения выигрыша надо оплатить комиссию, сборы, гарантию доставки. В результате 3-дневного телефонного общения она перевела неизвестным 31 тыс. рублей, надеясь, что эти затраты окупятся – смартфон, который она якобы выиграла, стоит 100 тыс. рублей.

Во время очередного звонка злоумышленники предложили ей еще раз оплатить доставку. Девушка сообщила, что у нее нет денег для очередного платежа. Ей стали угрожать штрафом за отказ от приза. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

