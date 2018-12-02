Жительница Петрозаводска пожаловались на темный двор

Жители микрорайона Древлянка пожаловались, что из-за темноты во дворе они боятся отпускать детей одних на занятия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Древлянки, которая проживает на бульваре Интернационалистов, и сообщила, что между домами №11 и 15 месяц назад перегорел фонарь, который хоть как-то освещал дворовую территорию углового дома.

"У нас во дворе тьма кромешная, - пожаловалась петрозаводчанка, - страшно детей отпускать. В школу провожаем, из школы и с тренировок встречаем. Звонили в дежурную службу, принимающую заявки на замену ламп в фонарях, а нас попросили подождать месяц, так как бригады у них все работают на линии. Сказали: вот если у вас рядом на линии будут неполадки – приедем, может быть, и ваш фонарь починим, а пока ждите. Ваша заявка принята".

Женщина недоумевает, почему власти рапортуют о замене нескольких десятков фонарей в парках, а всего одну лампочку, но очень нужную жителям многоэтажки, заменить не могут.