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Новости. От читателей
12:43, 02 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Жительница Петрозаводска пожаловались на темный двор

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Жители микрорайона Древлянка пожаловались, что из-за темноты во дворе они боятся отпускать детей одних на занятия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Древлянки, которая проживает на бульваре Интернационалистов, и сообщила, что между домами №11 и 15 месяц назад перегорел фонарь, который хоть как-то освещал дворовую территорию углового дома.

"У нас во дворе тьма кромешная, - пожаловалась петрозаводчанка, - страшно детей отпускать. В школу провожаем, из школы и с тренировок встречаем. Звонили в дежурную службу, принимающую заявки на замену ламп в фонарях, а нас попросили подождать месяц, так как бригады у них все работают на линии. Сказали: вот если у вас рядом на линии будут неполадки – приедем, может быть, и ваш фонарь починим, а пока ждите. Ваша заявка принята".

Женщина недоумевает, почему власти рапортуют о замене нескольких десятков фонарей в парках, а всего одну лампочку, но очень нужную жителям многоэтажки, заменить не могут.

 

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Комментарии

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12345
2018-12-02 13:35:54
жилищный кодекс в помощь, можно доп лампы на фасад установить , если есть техническая возможность
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