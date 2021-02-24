Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Напуганный житель Карелии отдал мошенникам 150 тысяч рублей 1
24.02.2021 18:40
В Карелии полиция задержала коммерсантов, навязывающих старикам установку фильтров для воды (ВИДЕО) 9
24.02.2021 13:31
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
24.02.2021 16:50
Сотрудник сотовой компании в Карелии продал мошенникам данные о шести абонентах 5
24.02.2021 15:12
Вандалы осквернили воинское захоронение в Карелии (ФОТО) 6
24.02.2021 14:44
Ученые выяснили, кем лучше быть — "совой" или "жаворонком" 4
24.02.2021 19:10

Жительница Петрозаводска, продававшая странный фарш неизвестного происхождения, получила небольшой штраф

Новости. Общество
11:06, 25 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Специалисты Управления Россельхознадзора Карелии обнаружили, что на ярмарке в Лахденпохье торгуют мясной продукцией неизвестного происхождения и без документов.

В декабре 2020 года в Лахденпохье прошло контрольно-надзорное мероприятие с участием специалистов Управления Россельхознадзора Карелии и полиции Сортавальского района.
В ходе мероприятия на ярмарке выходного дня были обнаружены в реализации свиной и говяжий фарш (3,1 и 5,1 кг соответственно), которые продавала жительница Петрозаводска.

На продукции не было маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработке и сроках реализации, режиме хранения. Ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают проведение необходимых экспертиз и ветеринарно-санитарную безопасность товара, также не было.

Фарш неизвестного происхождения был снят с реализации.

Жительница Петрозаводска была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 1000 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-25 12:27:05
Да ну! Это экологически чистая диетическая продукция домашнего производства без холестерина и консервантов. Смесь мяс кошатины и собачатины :)
Сразу и халаль и кошер в одном флаконе :)
кир
2021-02-25 11:26:50
Не смешите моего кота.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

Сегодня 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»