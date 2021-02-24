Жительница Петрозаводска, продававшая странный фарш неизвестного происхождения, получила небольшой штраф

Специалисты Управления Россельхознадзора Карелии обнаружили, что на ярмарке в Лахденпохье торгуют мясной продукцией неизвестного происхождения и без документов.

В декабре 2020 года в Лахденпохье прошло контрольно-надзорное мероприятие с участием специалистов Управления Россельхознадзора Карелии и полиции Сортавальского района.

В ходе мероприятия на ярмарке выходного дня были обнаружены в реализации свиной и говяжий фарш (3,1 и 5,1 кг соответственно), которые продавала жительница Петрозаводска.

На продукции не было маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработке и сроках реализации, режиме хранения. Ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают проведение необходимых экспертиз и ветеринарно-санитарную безопасность товара, также не было.

Фарш неизвестного происхождения был снят с реализации.

Жительница Петрозаводска была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 1000 рублей.