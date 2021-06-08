Жительница Петрозаводска пропила золотые серьги своей знакомой

Кражу раскрыли сотрудники петрозаводского уголовного розыска, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 61-летней горожанки. Из ее дома пропали золотые серьги и деньги. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Оперативники установили, что кражу совершила знакомая петрозаводчанки — 32-летняя женщина.

По ее словам, сначала она спрятала серьги в квартире в укромном месте. Через некоторое время, видя, что хозяйка не замечает пропажи, вынесла из жилья и продала их на улице. Вырученные деньги она потратила на спиртное.

В настоящее время в отношении петрозаводчанки возбуждено уголовное дело по статье «кража».