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Новости. Общество
15:59, 02 Мая 2018

Жительница Петрозаводска просит наградить прохожих, спасавших людей во время пожара на Лыжной

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Случайные прохожие и автомобилисты, которые помогли людям выбраться из горящего здания, достойны награды, считает автор обращения к руководству МЧС республики.

Жительница Петрозаводска Татьяна Кудрявая в социальной сети "Вконтакте" обратилась к начальнику Главного управления МЧС России по республике Карелия Сергею Шугаеву с предложением наградить жителей города, которые приняли участие в эвакуации жильцов горящего дома на Кукковке.

Автор письма рассказала подробности чрезвычайного происшествия. Она утверждает, что спасением людей занимались ее друзья, которые проезжали мимо загоревшегося двухэтажного здания, и случайные прохожие.

"Мне стало известно о людях, проявивших неравнодушие, мужество и героизм при спасении людей при пожаре. 24 апреля 2018 года ранним утром Людмила и Сергей как обычно сели в свой автомобиль и направились на работу. Подъезжая к перекрестку улиц Ровио и Лыжная, обратили внимание на клубы дыма из окна второго этажа двухэтажного деревянного дома. Не раздумывая, супруги оставили машину и бросились к горящему дому.

Как впоследствии оказалось, квартира, из которой шел дым, пустовала. Жильцы дома ни о чем не подозревали. Занимались своими утренними делами. Кто-то еще спал. Людмила стала звонить в МЧС, а Сергей бросился в дом.

Сергей звонил и стучал в двери, кричал: "Пожар! Спасайтесь!" Будил тех, кто еще спал. К ним подключились еще двое мужчин.

Сергей и Людмила вывели из горящего дома всех людей, в том числе вынесли четверых детей, спасли от гибели животных: домашнюю крысу, четверых котят и двух взрослых кошек, одну из которых Сергей вытащил практически из пламени с уже опаленной шерстью.

Жители квартиры на втором этаже - мать и ее пятнадцатилетний сын, не имели возможности выйти из квартиры. Пришлось прыгать в окно. К этому времени подошли прохожие, и все собравшиеся внизу люди помогли им благополучно спрыгнуть из окна второго этажа. 

Минуты спасения пролетели как один миг и к приезду пожарных машин людей уже в доме не было. Были спасены все, и это счастье, что никто не пострадал. 

Что заставило этих молодых людей броситься на помощь? Ведь в то утро мимо дома проезжали десятки машин! Я отвечу. Это - неравнодушие!",- пишет на своей странице "Вконтакте" Татьяна Кудрявая.

Жительница Петрозаводска считает, что МЧС должно наградить горожан, принявших участие в спасении погорельцев.

"Я горжусь тем, что эти люди мои друзья! И обращаюсь к вам, уважаемый Сергей Александрович, с тем, что они заслуживают награды, которая учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года для награждения граждан за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, при спасении людей",- резюмирует автор письма.

Пожар в двухэтажном доме 1961 года постройки на улице Лыжная, 20 произошел утром 24 апреля. Предположительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате происшествия полностью сгорела одна квартира на втором этаже, пострадали три квартиры по соседству. Четыре квартиры на нижнем этаже были залиты водой.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, жителям двух пострадавших квартир предоставили помещения маневренного фонда и оказали гуманитарную помощь. Отмечается, что в расселении нуждаются девять человек, остальные отправились к родственникам.

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