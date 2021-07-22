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Жительница Петрозаводска пыталась через суд лишить своего сына-инвалида единственного жилья

Новости. Общество
14:00, 27 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

После вмешательства прокуратуры судом восстановлены жилищные права психически нездорового петрозаводчанина, который чуть не остался без квартиры из-за матери, сообщили в ведомстве.

Прокуратура республики приняла участие в рассмотрении Верховным судом Карелии в апелляционном порядке гражданского дела по иску жительницы Петрозаводска к сыну. Женщина пыталась признать своего сына утратившим право пользования квартирой.

Петрозаводчанка обратилась в суд в связи с тем, что ее сын, являющийся инвалидом из-за психического заболевания, не проживал в спорной квартире с 2000 года, связь с ним была утрачена. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования женщины.

Органы прокуратуры не согласились с данным решением, поскольку инвалид остался бы без единственного жилья. При рассмотрении дела не были изучены обстоятельства, при которых мужчина перестал проживать в квартире, что ставило под сомнение тот факт, что добровольно покинул жилье. Женщина же мер к розыску сына не предпринимала, фактически не проявляя интереса к его судьбе. Кроме того, судом первой инстанции дело было рассмотрено без участия ответчика.

Суд апелляционной инстанции приостановил производство по гражданскому делу в связи с розыском гражданина, его местонахождение было в дальнейшем установлено.

Выслушав позицию прокурора и инвалида в судебном заседании, Верховный суд отменил решение суда первой инстанции как незаконное. Больного человека квартиры не лишили.

Ранее прокуратура открыла для жителей Карелии круглосуточную «горячую линию» по лесным пожарам.

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