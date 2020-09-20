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Жительница Петрозаводска раскритиковала ремонт фасадов домов в центре города (ФОТО)

Новости. Общество
11:40, 21 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Петрозаводчанка поставила под сомнение качество ремонта фасадов домов, которые реставрируют в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница дома №12 по проспекту Карла Маркса и прислала фотографии, на которых запечатлела, как некачественно выполнен ремонт фасадов на их доме в центре Петрозаводска.


Горожанка напомнила, что в 2003 году, к 300-летию Петрозаводска, фасады их дома, являющегося зданием культурного наследия, уже ремонтировали.

"Нужно отметить что, тогда фасад сделали качественно", - написала петрозаводчанка.

"В 2020 проходит такой же глобальный ремонт. Но сейчас архитектурные элементы, которые находятся на уровне 4 этажа, покрыты отливами не из цельного листа железа, а из плохо состыкованных кусков. У стен оставлены щели, в которые будет попадать вода, снег и заливать и несущие стены дома, и сами архитектурные украшения. Сами куски состыкованы со всеми возможными нарушениями. Под них будет забиваться снег, таять и также разрушать эти архитектурные элементы", - объяснила жительница дома на Карла Маркса.

Женщина задается вопросом: как власти будут контролировать качество выполненных работ, которые проводятся на высоте 4 этажа?

Также горожанку беспокоит: кто будет отмывать окна после покраски и сверления?

"Пожилые люди должны сами прыгать по окнам, оттирая техническую грязь, или оплачивать клининговые компании?" – спрашивает жительница дома №12 по проспекту Карла Маркса.

Затронула горожанка и такую актуальную тему, как наружное освещение, установленное на фасаде.

"Без решения ТСЖ в ходе ремонта на доме устанавливают освещение, место для которого определено над окнами четвертого этажа. Во многих квартирах данные окна являются окнами спален. Освещение явно будет попадать прямо в квартиры и мешать ночному отдыху. И за чей счет будет производиться оплата этого освещения: за счет жильцов дома или города?" – спросила автор обращения в редакцию.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на пяти объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 35 зданий.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-21 13:37:31
ой, некачественно... а она эксперт? У нее есть результаты экпертизы? Только и ноют эти либерастишки. Нахаляву покрасили, радуйся
zanoza
2020-09-21 13:36:53
Ну хоть кто-то из здравомыслящих людей ,живущих в так сказать ремонтируемых домах по программе ФЦП, задался актуальными вопросами. Дошло наконец-то!!!
новый
2020-09-21 13:33:05
Забавно наблюдать истерику местечковой элитки. Типа мы живем в центре, а потому все нам должны. Так вот и нет. :) Никто вам ничего не должен. Мойте свои окна сами.
drug
2020-09-21 13:22:01
Еще раз о фасадах.
Все правильно написано.
Вся, ну пусть не вся, частично краска и штукатурка отпадет к лету - как и везде.
И говорят, что потраченные деньги - на ремонт фасадов раскидают на жильцов. И по свету тоже верно, красиво всем, а платят жильцы.
тетка
2020-09-21 11:50:33
Очень интересно, что на это ответит Мирошник.
Гость
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