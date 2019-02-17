Жительница Петрозаводска рассказала, как пережила гибель мужа в авиакатастрофе

Жительница столицы Карелии Анна Маркова потеряла мужа Сергея в авиакатастрофе около аэропорта в Петрозаводске в 2011 году.

Напомним, 20 июня 2011 года самолет, летевший из Москвы в Петрозаводск, при посадке задел деревья и упал. На борту было 52 человека, выжили пятеро. Среди погибших — 54-летний Сергей Марков, директор ФГУП "Ведомственная охрана" Министерства энергетики РФ.

Как пишут "Такие Дела", за день до вылета Сергей Марков размахивал на кухне билетами на самолет. Он не летал с молодости, а тут позвонили из Москвы и срочно вызвали к руководству — Маркова повысили до директора филиала. В Москву нужно было лететь, чтобы получить назначение и новое удостоверение.

Рейс был ранний, дочь Сергея Марианна и жена Анна вместе с ним не вставали. Только слышали, как он собирается и выходит из квартиры. Сергей должен был вернуться в этот же день, вечерним рейсом. К вечеру погода сильно испортилась, и у Анны мелькнула мысль, что рейс могут перенести. С мужем она не созванивалась, не хотела мешать важной встрече. А когда около полуночи позвонила и услышала, что телефон выключен, решила, что он уже спит. Марианна и Анна легли спать, а утром, когда раздался звонок в дверь, Анна Михайловна закричала: "Марьяша, открой, папа прилетел!" Марианна открыла и вместо папы увидела пятерых человек с его работы.

"Когда они рассказывали, что случилось, у меня было ощущение, что это происходит не с нами, — вспоминает Марианна Маркова. — Я не осознавала ни слова. А у мамы сразу началась истерика. Она так рыдала, что я думала, только бы она сейчас не умерла. Осознание того, что папы больше нет, ко мне пришло намного позже".

Сергея Маркова хоронили в закрытом гробу. Он сильно обгорел, опознать его смогли по удостоверению с новой должностью, которое уцелело во внутреннем кармане пиджака. До похорон, организацию которых на себя взяли коллеги Сергея, Анна Михайловна еще держалась. А после начался ад.

"Я не знала, как жить. Все время плакала. А когда Марианна уходила на работу, я ложилась на диван и орала. И все время просила у Сережи прощения за то, что не настояла на том, чтобы он ехал на поезде… Я не могла спать, есть, работать. Начались панические атаки. Сил не было даже на то, чтобы привести себя в порядок. И когда мне посоветовали отделение неврозов в психиатрической больнице, я туда позвонила не думая. Мне там поставили капельницу, и я впервые за долгое время заснула".

Анна Маркова лечилась три месяца. Всю неделю была в больнице (все, что она помнит о лечении, — свои бесконечные слезы в кабинете психолога и тяжелые сны), а на выходных приезжала домой. Переступала порог и плакала. После клиники она долго занималась с психологом и сделала операцию на сердце.

"В первый день, — рассказывает Марианна, — к нам приехал психолог от МЧС. Толку от него не было никакого. Банальные фразы: "Как вы себя чувствуете?", "Что вы чувствуете?", "Держитесь". Как это может помочь? Больше никакой помощи и поддержки нам никто никогда не предлагал.

Анна и Марианна получили компенсацию — миллион рублей от правительства Карелии. Эта сумма делилась на двоих. Еще 2 миллиона компенсации заплатила страховая — сумма разделилась на родителей Сергея и Анну Михайловну. Почти все эти деньги (часть из них Анна Михайловна потратила на психотерапию) лежат сейчас в банке.

"Мы с мамой не интересовались, почему именно такая сумма. Помню, я куда-то ездила, что-то подписывала, что-то слушала в страховой. Но все было как в тумане. Когда ты теряешь близкого человека, тебе абсолютно все равно, сколько денег переведут на твой счет. Никакая сумма не вернет его", — говорит Марианна.

"Миллион рублей на двоих — это очень скромная сумма, когда речь идет о человеческой жизни, — продолжает Анна Маркова. — Я всю жизнь проездила за мужем-военным, у меня минимальная пенсия. Но мы планировали будущее, потому что у мужа пенсия была бы очень хорошая. А тут ты остаешься один, рассчитывать можно только на себя. Хочешь не хочешь, надо вытирать слезы, приводить себя в порядок и работать. Потому что кому ты нужен в депрессии?"