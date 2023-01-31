Жительница Петрозаводска рассказала мужу, куда перевела деньги, и оказалась в полиции

Полиция Петрозаводска расследуется уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 52-летней горожанки, лишившейся денег после общения с неизвестными.

Звонившие женщине представлялись сначала работниками банка, а затем — правоохранителями, заявив, якобы некто пытается оформить на петрозаводчанку автокредит.

Для отмены «операции» женщина по указанию собеседников сама подала заявку на кредит. В банке ей выдали 300 тысяч рублей, которые она через банкомат стала переводить на «безопасный» счет, то есть — в лапы мошенников. При ней осталось только 25 тысяч рублей, которые не принял аппарат.

Женщина вернулась с ними домой и рассказала мужу про «спасение» денег. Заподозрив обман, он сразу посоветовал обратиться в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельство произошедшего.