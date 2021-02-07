Жительница Петрозаводска рассказала о доброй встрече с сотрудниками ГИБДД у кладбища

Петрозаводчанка рассказала, как сотрудники ГИБДД помогли накачать ей колесо в автомобиле.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована история петрозаводчанки, которой помогли сотрудники ГИБДД.

"Вчера ехала по дороге вдоль Соломенского кладбища, за мной машина ДПС. Почти доехала до конца, как включили маячки. Я остановилась, открыла окно, начала доставать документы, подошел сотрудник и сказал: "Не доставайте документы, у Вас колесо заднее спущено. Качать будем?" Номер его авто не запомнила. Спасибо еще раз хорошему человеку", - написала автомобилистка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли потушить горящую квартиру в Сортавале.