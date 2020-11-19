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Жительница Петрозаводска сделала 17 переводов мошенникам на 850 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:02, 20 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Лжеработник банка "помог" 40-летней петрозаводчанке избавиться от кредита.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя женщина и рассказала, что ее обманули на 850 тысяч рублей.

В минувший вторник ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее имя был оформлен кредит. Она заволновалась, так как подобных операций не совершала. Собеседник предложил помощь. Он посоветовал оформить "зеркальный" онлайн-кредит, а затем обналичить деньги  и перевести их на определенные счета. Женщина выполнила все указания и отправила деньги на 17 различных телефонных номеров, принадлежащих неизвестным людям.

В настоящее время по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее три пенсионерки из Петрозаводска перевели мошенникам более миллиона рублей.

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