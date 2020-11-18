Три пенсионерки из Петрозаводска перевели мошенникам более миллиона рублей

Мошенники в течение суток обманули трех петрозаводчанок по одной схеме, сообщили в МВД Карелии.

В полицию столицы Карелии поступило три аналогичных заявления от жительниц города о мошенничестве. Все они стали жертвами лжеработников банка. После телефонного звонка от неизвестных, которые выдавали себя за работников службы безопасности банков, женщины переводили собственные или кредитные средства на продиктованные им счета.

Так, 61-летняя пенсионерка, ответив на звонок, узнала, что с ее карты неизвестные пытаются снять деньги. Женщину убедили оформить кредит, обналичить средства и перевести 200 000 на продиктованные номера счетов. После завершения второго перевода, петрозаводчанка засомневалась в правильности действий и позвонила мужу. Тот сразу понял, что супруга попалась на удочку мошенников, и настоял на обращении в полицию. Однако к этому времени пенсионерка успела перевести 30 000 рублей кредитных средств неизвестным. Полицейским расстроенная женщина пояснила, что на ее дебетовой карте не было средств, но мошенники были настолько убедительны, что об этом она не вспомнила.

А 75-летняя пенсионерка после телефонного разговора с лжебанкиром направилась в отделение банка. Не уточняя информацию у настоящих сотрудников банка о состоянии счета, женщина обналичила 300 000 рублей, а затем в торговом центре через терминал другого банка направила средства на якобы "безопасный резервный счет". От полицейских пенсионерка потом узнала, что перевела деньги по чужим реквизитам.

Другая жительница Петрозаводска после общения с лжесотрудником банка поверила, что на ее имя оформлен кредит. По словам мошенника, для того, чтобы средства не были использованы злоумышленниками, ей необходимо взять кредит самостоятельно. Женщине пообещали, что на следующий день деньги вернут на ее банковскую карту, она погасит взятые на себя обязательства. Петрозаводчанка под руководством звонившего оформила кредит на 750 000 рублей и частями перевела его на продиктованные ей номера электронных кошельков. Так и не дождавшись обещанного возврата, пенсионерка самостоятельно пыталась связаться с телефонными лжесотрудниками банка. Но те оказались недоступны, и она обратилась в полицию.

В настоящее время по всем указанным заявлениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Ранее в Карелии мошенники два раза опустошили счет одной и той же пенсионерки.