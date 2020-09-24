В Карелии мошенники два раза опустошили счет одной и той же пенсионерки

Пенсионерка из Сегежи, пострадавшая от действий одних злоумышленников, доверчиво перевела деньги очередным мошенникам.

В дежурную часть полиции по Сегежскому району поступило заявление от 62-летней горожанки. Она предположила, что стала жертвой обмана, сообщают в МВД по Карелии.

В середине сентября сегежанке позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей юридической организации, оказывающей услуги по возмещению компенсаций гражданам, пострадавшим от мошенников, и предложила получить солидную сумму. Пенсионерка данному факту не удивилась. Несколько лет назад в отношении нее действительно было совершено противоправное деяние, по которому велось расследование.

Как информируют в полиции, получить положенную выплату оказалось не так просто. Пенсионерку попросили заплатить комиссию, страховку, а также сделать еще ряд перечислений. Она выполняла все требования. В конечном итоге, компенсацию она так и не получила, а ее собственный счет уменьшился на 92 тыс. рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что супруги из Карелии, мечтавшие о сиба-ину, связались с мошенниками.