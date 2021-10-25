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Жительница Петрозаводска стала жертвой настойчивых телефонных собеседников

Новости. Криминал
18:00, 25 Октября 2021
фото: © Александр Полегенько / РИА

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Чтобы спасти свой счет на 70 тысяч рублей, женщина набрала кредитов почти на полмиллиона и перевела их мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя горожанка с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, лишивших её денег.

Женщине поступали звонки от неизвестных, представлявшихся столичными правоохранителями и сотрудниками банка. Они напугали заявительницу тем, что кто-то якобы покушается на ее банковский счет, и для того, чтобы спасти деньги, надо немедленно перевести их на «безопасный счет», заодно оформив несколько кредитов. Женщина выполнила все настоятельные рекомендации звонивших.

Лишь через некоторое время она поняла, что её обманули, а все деньги оказались в руках мошенников. Петрозаводчанка лишилась 441 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку по заявлению потерпевшей.

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