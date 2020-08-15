Жительница Петрозаводска участвует в конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках

Петрозаводчанка Анна Яблокова просит поддержать ее как участницу всероссийского конкурса красоты.

Жительница Петрозаводска принимает участие в конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках "Невская краса-2020", который состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября. Чтобы помочь Анне Яблоковой, необходимо оценить ее фото в интернет-голосовании.

"Дорогие друзья! Подарите мне еще немножко ваших симпатий, просто поставив лайк. Может, приглянусь кому", - пишет девушка в соцсетях.

Напомним, жительница Карелии получила титул "самая нежная" на международном конкурсе красоты.