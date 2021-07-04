Жительница Петрозаводска украла из продуктового магазина терминал вместо телефона и испугалась

Петрозаводчанка рассчитывала похитить телефон, чтобы продать, но перепутала гаджеты, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился руководитель одного из продуктовых магазинов города. Он сообщил, что неизвестная женщина похитила портативный компьютер со встроенным сканером штриховых кодов. Стоимостью похищенного составила 8 тысяч рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Также представитель магазина сообщил, что спустя несколько дней после случившегося неизвестный мужчина пытался отдать похищенное за вознаграждение – 3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 36-летняя горожанка. Она дала признательные показания и пояснила полицейским, что изначально думала, что завладела чужим мобильным телефоном, который в дальнейшем собиралась продать. Однако, увидев, что похитила терминал, испугалась и рассказала об этом своему 35-летнему сожителю. Он предложил петрозаводчанке вернуть трофей в магазин за вознаграждение.

В настоящее время в отношении невнимательной петрозаводчанки возбуждено уголовное дело. Ответить за содеянное перед законом предстоит и избраннику петрозаводчанки. Максимальные санкции по инкриминируемым фигурантам уголовных дел статьям предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в городе бумажников Карелии мужчина уснул в подъезде и остался без телефона.