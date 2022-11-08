Жительница поселка Карелии разбила камнями автомобиль водителя, который сбил ее собаку

В Калевальском районе осудили женщину, которая из мести за сбитую собаку разбила камнями автомобиль виновника ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 37-летняя жительница поселка Боровой ночью 20 августа на почве личных неприязненных отношений к водителю автомобиля Nissan X-Trail после того, как он сбил ее собаку, бросила в автомобиль два камня, разбив при этом ветровое стекло и стекло люка крыши автомобиля.

В судебном заседании подсудимая вину признала.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Приговором суда также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании более 90 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба.