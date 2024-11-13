Жительница пригорода Петрозаводска исчезла 12 ноября

Поисковики просят помочь с розыском женщины из поселка Мелиоративный.

В паблике поискового отряда «Доброспас» появилась информация о розыске жительницы поселка Мелиоративный, Анны Владимировны С., 1980 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 12 ноября этого года.

Возможно, женщина могла находится в Петрозаводске на улице Чапаева, в районе автовокзал, кафе «Милан».

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зеленые. Была одета в черную куртку, разноцветную кофту, салатовую шапку, с собой был темно-синий рюкзак.

Всех, кто имеет сведения о разыскиваемой или видевших её после 12 ноября, в паблике попросили сообщать информацию по телефону: +7 921-528-11-11.