Жительница райцентра Карелии заснула во время застолья и осталась без 55 тысяч рублей

В Медвежьегорске женщина напрасно доверила свою карту подруге.

В медвежьегорскую полицию обратилась с заявлением горожанка, которая обнаружила, что с её банковского счёта пропали деньги - более 55 000 рублей. Об этом рассказали в МВД Карелии

Полицейские установили, что к хищению причастна 40-летняя знакомая потерпевшей. Она дала признательные показания.

В один из дней женщины находились в одной компании и распивали спиртное. Пострадавшая неоднократно просила приятельницу сходить в магазин за алкоголем и доверяла ей свою банковскую карту. Под конец застолья она заснула – подруга воспользовалась этим и отправилась к банкомату, где сняла 55 тысяч.

В настоящее время ущерб частично возмещён. Возбуждено уголовное дело.