Жительнице Финляндии грозит очередной штраф за попытку ввезти в Карелию рассаду

Наша соотечественница, проживающая в Финляндии, в очередной раз нарушила правила провоза растениеводческой продукции, теперь ее ждет второй штраф, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Так, 6 июня наша соотечественница, проживающая в настоящий момент в Финляндии, направлялась в Россию через МАПП "Вяртсиля" и везла с собой в ручной клади рассаду (бальзамин – 4 шт. и петуния – 1 шт.), саженец гортензии и продовольственный картофель весом 1,6 кг. Фитосанитарных сертификатов на посадочный материал она не имела.

Как оказалось, это не первое подобное нарушение гражданки в этом году. Всего 1,5 месяца назад, 27 апреля, она перевозила растениеводческую продукцию с превышением установленной нормы ввоза в 5 кг (пшеничную муку – 6 кг и овсяные хлопья – 1 кг). За это нарушение она была оштрафована на 300 рублей.

За повторное нарушение в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.

Путешественнице грозит новый штраф. Посадочный материал возвращен на территорию Финляндии.