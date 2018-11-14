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Новости. Криминал
09:55, 14 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

Жительнице Карелии, отоварившейся в магазине за счет коллеги, грозит 6 лет колонии

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В Суоярви женщина за чужой счет приобрела себе косметику, спиртное и закуску, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Суоярвскому району обратилась 64-летняя горожанка и сообщила, что с ее банковской карты похищены деньги. Пенсионерка пояснила, что была дома, когда на мобильный телефон пришло смс-уведомление о снятии наличных – 3,5 тыс. рублей. Она сразу заблокировала счет и обратилась к правоохранителям. При этом пенсионерка не обнаружила саму карту и не представляла, где могла ее забыть.

Участковый уполномоченный полиции установил 35-летнюю подозреваемую. Она знакома с потерпевшей и является её коллегой. Незадолго до происшествия та попросила у своей приятельницы денег в долг – 500 рублей. Так как женщина была занята, то просто дала свою карту просительнице и сообщила пин-код. Гражданка сняла оговоренную сумму, после чего вернула карту. Спустя пару дней хозяйка карты забыла ее на работе, чем и воспользовалась подозреваемая. Впоследствии она сняла все средства, имевшиеся на счете, и потратила их на алкоголь, продукты и косметику.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция статья предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Комментарии

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Боря
2018-11-14 10:08:14
Нормально!!! Украл 3,5 тыс.руб.= 6(шесть лет), украл миллиарды =амнистия + хорошая должность! Вспомним кой-кого?!
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