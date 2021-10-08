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Жительнице Карелии, ударившей ножом знакомого, пришлось заплатить за лечение своей жертвы

Новости. Общество
10:05, 08 Октября 2021
фото: © news.nashbryansk.ru

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В Сортавале суд взыскал с женщины, чуть не убившей знакомого под новый год, 75 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, 31 декабря прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта дважды ударила своего знакомого ножом в грудь. Было задето сердце. Приговором Сортавальского городского женщина была признана виновной в причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия.

Мужчине вследствие полученных травм была оказана первая медицинская помощь, затем он проходил лечение в стационаре. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования составили более 75 тысяч рублей.  В связи с этим прокуратура города обратилась в суд, чтобы взыскать с женщины деньги, потраченные на лечение потерпевшего.

Сортавальским городским судом исковое заявление прокуратуры удовлетворено. В пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования с виновной взысканы все 75 тысяч.

Решение суда вступило в законную силу.

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