Жительнице Карелии, ударившей ножом знакомого, пришлось заплатить за лечение своей жертвы

В Сортавале суд взыскал с женщины, чуть не убившей знакомого под новый год, 75 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, 31 декабря прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта дважды ударила своего знакомого ножом в грудь. Было задето сердце. Приговором Сортавальского городского женщина была признана виновной в причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия.

Мужчине вследствие полученных травм была оказана первая медицинская помощь, затем он проходил лечение в стационаре. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования составили более 75 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд, чтобы взыскать с женщины деньги, потраченные на лечение потерпевшего.

Сортавальским городским судом исковое заявление прокуратуры удовлетворено. В пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования с виновной взысканы все 75 тысяч.

Решение суда вступило в законную силу.