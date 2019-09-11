Жительницу Карелии будут судить за лжесвидетельство

Женщина сообщила суду заведомо недостоверные сведения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Калевальского района во время допроса в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу о грабеже, пытаясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, сообщила суду заведомо недостоверные сведения.

Мужчина был осужден, и в приговоре суда показания этой свидетельницы были признаны недостоверными.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Костомукшский городской суд.