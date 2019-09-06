Жительницу Карелии будут судить за нескошенную траву

Проверка показала, что участок зарос сорной растительностью, сельскохозяйственное производство на нем не ведется, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.

Участок площадью 1,33 га, расположенного вблизи деревни Евхоя Кондопожского района, зарос травой.



Собственница участка была привлечена к административной ответственности, и ей было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



После повторной проверки ничего не изменилось.



Материалы дела направлены на рассмотрение в Кондопожский мировой суд.



