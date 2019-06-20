Жительницу Карелии изнасиловал пьяный мигрант в Петербурге

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Полиция Адмиралтейского района Петербурга задержала мигранта, подозреваемого в изнасиловании жительницы Карелии.
По информации издания Neva.today, преступление было совершено вечером 19 июня в доме №132 по набережной Обводного канала.
В квартире, где проживает 40-летняя женщина, гостили 59-летний приезжий из Узбекистана и 35-летняя жительница Карелии. Знакомые вместе распивали алкоголь, однако обернулось застолье тем, что мигрант изнасиловал гостью из соседнего региона.
В результате надругательства женщина получила разрыв влагалища, потеряла много крови, и была доставлена в Мариинскую больницу. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Мигранта-насильника задержали на месте преступления. Теперь ему грозит уголовное дело.
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