Жительницу Карелии не пустили домой с 20 килограммами финских деликатесов

На границе остановили жительницу Карелии, которая пыталась провезти из Финляндии более 20 килограммов продуктов животного происхождения.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, 11 октября жительница Карелии следовала из Финляндии в Россию и пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". В ручной клади у нее были обнаружены 10 головок и 11 упаковок сыра, 9 упаковок сухого молока, 2 копченых рыбы в вакуумной упаковке, 9 упаковок колбасы и по 2 – бекона и тефтелей, 1 банка паштета и 4 – мясных консервов, а кроме того, кусок рыбы, которая не прошла термическую обработку. Общий вес продукции составил 21,58 кг.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов на эту продукцию путешественница не имела.

Жительнице Карелии пришлось вернуть в Финляндию сырую рыбу, так как провоз такой продукции без документов запрещен, а также другие продукты сверх установленной нормы в 5 кг.

Информация о нарушении была передана таможенной службой в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В отношении физического лица Управлением составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.