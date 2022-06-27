Жительницу Карелии, не жалеющую платить алименты своему ребенку, отправили за решетку

В Олонецком районе местную жительницу отправили за решетку за то, что она не хотела работать и платить алименты своему ребенку, сообщается на сайте районного суда.

Жительницу Олонецкго района в 2022 году была осуждена за неуплату алиментов. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием 11 % заработка в доход государства.

Алиментщица и злостно уклонялась от отбывания назначенного наказания. В результате начальник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд с представлением о замене наказания на более строгое.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что осужденная, несмотря на неоднократные предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом наказания, злостно уклоняется от отбывания наказания.

Представление уголовно-исполнительной инспекции было удовлетворено. Наказание в виде исправленных работ осужденной заменено на лишение свободы. Алиментщица направлена для отбывания наказания в колонию-поселение, куда должна приехать самостоятельно.