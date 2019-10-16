Жительницу Карелии, обматерившую ребенка, оштрафовали

Жительницу Костомукши привлекли к административной ответственности за оскорбление своего несовершеннолетнего племянника, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2019 года пьяная женщина, находясь в гостях у своих родственников в Калевалае, из личной неприязни, высказала оскорбительные нецензурные выражения в адрес своего несовершеннолетнего племянника.

Суд оштрафовал женщину на одну тысячу рублей.

Постановление не вступило в законную силу.