Жительницу Карелии оштрафовали за оскорбление соседки по общежитию

В Кемском районе женщина привлечена к административной ответственности за оскорбление пенсионерки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку по заявлению 66-летней местной жительницы об оскорблении. В один из июльских дней пьяная соседка в общежитии оскорбила ее на почве личных неприязненных отношений в присутствии дочери.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Мировой суд назначил несдержанной на выражения женщине штраф в размере 1 500 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее несдержанный покупатель заплатил штраф за оскорбление директора магазина в поселке Карелии.