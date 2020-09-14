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Несдержанный покупатель заплатит штраф за оскорбление директора магазина в поселке Карелии

Новости. Общество
12:55, 15 Сентября 2020
фото: © Юрий Машков/ТАСС, архив
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В Лоухском районе гражданин привлечен к административной ответственности за оскорбление директора магазина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июне житель поселка Пяозерский, находясь днем в помещении одного из местных магазинов, в присутствии продавцов и покупателей использовал нецензурную брань, оскорбляя директора торговой точки.

По данному факту прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы проверки направлены в суд.

По результатам рассмотрения материалов дела мировым судьей несдержанный покупатель был признан виновным.  Ему назначен штраф в размере 1 500 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию за угрозы в адрес возлюбленной.

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