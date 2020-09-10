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Жителя Карелии отправили в колонию за угрозы в адрес возлюбленной

Новости. Криминал
15:31, 11 Сентября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Приговором суда житель Лахденпохского района направлен в колонию за угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте 32-летний местный житель, находясь дома у сожительницы, в ходе конфликта приставил ей нож к горлу и грозился убить.

В октябре 2019 года мужчина уже был приговорен к условному сроку за угрозу убийством своей сожительницы, умышленное причинение средней тяжести вреда ее здоровью и кражу металлолома. Также в феврале текущего года мужчина был осужден за повреждение телефонного кабеля.

Суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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