Жительницу Карелии оштрафовали за то, что она незаконно принимала туристов

В Лахденпохском районе местную жительницу оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере туризма, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района совместно с налоговыми органами провела проверку исполнения налогового законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма.

В Лахденпохском районе прокуратура выявила факт предоставления местной жительницей, являющейся собственником гостевых домов, на постоянной основе указанных домов туристам для проживания. Установлено, что она разместила рекламные объявления на сайте интернет-бронирования, после чего занималась сдачей гостевых домов в аренду за вознаграждение и систематически получала от этой деятельности прибыль.

Данные факты свидетельствовали о том, что деятельность собственницы домов являлась предпринимательской, однако она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

По результатам прокурорской проверки в отношении указанной гражданки налоговая инспекция составила протокол об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа.