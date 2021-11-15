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Жительницу Карелии оштрафовали за торговлю на улице свининой собственного изготовления

Новости. Общество
09:49, 28 Декабря 2021
фото: © baikal-info.ru

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Торговля продукцией собственного изготовления с уличного прилавка обошлась пудожанке в 4 тысячи рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В ноябре 2021 года в управление Россельхознадзора поступило обращение с информацией о торговле животноводческой продукцией в Пудоже.

Сотрудники ведомства провели расследования и выяснили, что местная жительница торговала свининой собственного изготовления с уличного прилавка. При этом на фарше, шпике, беконе и прочих продуктах не было маркировок с информацией о названии, составе, дате изготовления и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали.

За нарушение ветеринарно-санитарных норм жительница Пудожа была привлечена к административной ответственности. Женщине назначены штрафы на общую сумму 4 тысячи рублей.

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Комментарии

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горский еврей
2021-12-28 10:17:27
И отсутствовало свидетельство о кошерности данного продукта, подписанного главным раввином Пудожа.
кир
2021-12-28 10:05:44
Бабу ограбили перед праздником от имени государства. Хотела как лучше, а получилось как всегда.©
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