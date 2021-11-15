Жительницу Карелии оштрафовали за торговлю на улице свининой собственного изготовления

Торговля продукцией собственного изготовления с уличного прилавка обошлась пудожанке в 4 тысячи рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В ноябре 2021 года в управление Россельхознадзора поступило обращение с информацией о торговле животноводческой продукцией в Пудоже.

Сотрудники ведомства провели расследования и выяснили, что местная жительница торговала свининой собственного изготовления с уличного прилавка. При этом на фарше, шпике, беконе и прочих продуктах не было маркировок с информацией о названии, составе, дате изготовления и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали.

За нарушение ветеринарно-санитарных норм жительница Пудожа была привлечена к административной ответственности. Женщине назначены штрафы на общую сумму 4 тысячи рублей.