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Жительницу Карелии осудили за кражу телефонов с места работы

Новости. Общество
11:03, 09 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
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Женщина украла мобильные телефоны и деньги из салона сотовой связи, в котором работала, сообщили в Лахденпохском районном суде Карелии.

Жительница Карелии, работавшая весной продавцом-консультантом в салоне сотовой связи в Лахденпохье, взяла и присвоила вверенные ей два мобильных телефона и аксессуары к ним, а также деньги из кассы, принадлежащие работодателю.

Работница скрылась с места преступления с имуществом и деньгами, причинив материальный ущерб на общую сумму более 34 тысяч рублей.

Действия женщины, признавшей вину, суд расценил как хищение с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Так, 7 октября Лахденпохский районный суд вынес приговор. С учётом смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы условно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-09 11:10:47
ЯПлакаль. Ничего вы не можете. А большевики могли. Миллионы людей отправили на принудительные работы. Было за что.
Гость
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