Жительницу Карелии осудили за кражу телефонов с места работы

Женщина украла мобильные телефоны и деньги из салона сотовой связи, в котором работала, сообщили в Лахденпохском районном суде Карелии.

Жительница Карелии, работавшая весной продавцом-консультантом в салоне сотовой связи в Лахденпохье, взяла и присвоила вверенные ей два мобильных телефона и аксессуары к ним, а также деньги из кассы, принадлежащие работодателю.



Работница скрылась с места преступления с имуществом и деньгами, причинив материальный ущерб на общую сумму более 34 тысяч рублей.



Действия женщины, признавшей вину, суд расценил как хищение с причинением значительного ущерба потерпевшему.



Так, 7 октября Лахденпохский районный суд вынес приговор. С учётом смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы условно.