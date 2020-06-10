Жительницу Карелии поймали во время перевозки наркотиков

В полицию поступила информация о том, что жительница Кеми может быть причастна к торговле наркотиками, сообщили в МВД Карелии.
Наркотрафик был перекрыт. Женщина была задержана при перевозке "товара".
Установлено, что партию наркотика жительница Карелии приобретала в Петрозаводске и перевозила его в Кемь, где дробила на разовые дозы и распространяла среди знакомых.
При задержании у 46-летней подозреваемой обнаружено и изъято почти 10 граммов "синтетики" и наркотиков растительного происхождения.
Злоумышленницу заключили под стражу.
Возбуждены уголовные дела.
Напомним, рецидивиста осудили за желание продать наркотики в Петрозаводске.
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