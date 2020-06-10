Жительницу Карелии поймали во время перевозки наркотиков

В полицию поступила информация о том, что жительница Кеми может быть причастна к торговле наркотиками, сообщили в МВД Карелии.

Наркотрафик был перекрыт. Женщина была задержана при перевозке "товара".

Установлено, что партию наркотика жительница Карелии приобретала в Петрозаводске и перевозила его в Кемь, где дробила на разовые дозы и распространяла среди знакомых.

При задержании у 46-летней подозреваемой обнаружено и изъято почти 10 граммов "синтетики" и наркотиков растительного происхождения.

Злоумышленницу заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела.

Напомним, рецидивиста осудили за желание продать наркотики в Петрозаводске.