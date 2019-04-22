Жительницу Карелии приговорили к обязательным работам за ложный донос

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Женщина заявила, что двое мужчин украли у нее деньги и золотые украшения, сообщили в Сортавальском городском суде.
Жительница Сортавальского района обратилась с заведомо ложным письменным заявлением на имя начальника МВД о привлечении к уголовной ответственности мужчин, которые, по ее словам, похитили у нее деньги, золотую цепочку и крестик.
Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.
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