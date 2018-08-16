Жительницу Карелии принудили отработать невыплаченные детям алименты

Мировой суд Сегежи ужесточил наказание местной жительнице за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба судебных приставов Карелии.

Год назад жительница Сегежи была осуждена мировым судом за неуплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей на 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Наказание должна была отбывать в Сегежской ЦРБ.

За год женщина так и не смогла отбыть наказание, допустила неоднократные нарушения трудовой дисциплины, прогулы, в связи с чем уголовно-исполнительная инспекция направила в суд ходатайство о замене исправительных работ более строгим видом наказания.

Суд заменил наказание на принудительные работы сроком 1 месяц 26 дней с удержанием из заработной платы 5% заработка в доход государства, а 65 % заработанных должницей средств пойдет на погашение задолженности по алиментам.