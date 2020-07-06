Жительницу Карелии привлекли к ответственности за злословие

За оскорбление по телефону жительница Лоухского района привлечена к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.
В мае женщина выполняла поручение работодателя, обзванивая членов трудового коллектива, чтобы предупредить их об изменении графика работы.
Она позвонила своему коллеге, однако на звонок ответила его знакомая. В ходе разговора та оскорбила звонившую. Телефон заявительницы был на "громкой связи".
Жительницу района осудили на тысячу рублей.
Ранее другая жительница Карелии ответила перед судом за "острый язычок".
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