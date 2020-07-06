Жительницу Карелии привлекли к ответственности за злословие

За оскорбление по телефону жительница Лоухского района привлечена к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

В мае женщина выполняла поручение работодателя, обзванивая членов трудового коллектива, чтобы предупредить их об изменении графика работы.

Она позвонила своему коллеге, однако на звонок ответила его знакомая. В ходе разговора та оскорбила звонившую. Телефон заявительницы был на "громкой связи".

Жительницу района осудили на тысячу рублей.

Ранее другая жительница Карелии ответила перед судом за "острый язычок".