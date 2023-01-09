Жительницу Карелии, убившую своего обидчика, отдали под суд

В Сортавале попойка сожителей закончилась убийством и судом, сообщили в Следкоме Карелии.

В октябре 2022 года 36-летняя жительница поселка Кааламо Сортавальского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, обусловленных тем, что сожитель ударил ее, схватила нож и ударила его в живот. От ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе допроса женщина свою вину признала частично и пояснила следователю, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, между ней и сожителем произошел конфликт, в процессе выяснения отношений она ударила его ножом. Затем вызвала бригаду скорой помощи.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.