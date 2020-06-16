Жительницу Карелии внесли в список террористов за экстремистские призывы

Женщину приговорили к условному сроку.

На прошлой неделе в Олонецком районе судили 52-летнюю жительницу поселка Верхнеолонецкий за призывы экстремистского содержания в адрес представителей еврейской национальности, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием Интернета, на два года.

Местная жительница внесена в список экстремистов и террористов.

Ранее военный суд приговорил жителя карельского поселка Надвоицы к штрафу в 350 тысяч рублей по "террористической" статье.