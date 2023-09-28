Жительница Петрозаводска установила программу на телефон и лишилась нескольких сотен тысяч рублей

Жительница Петрозаводска дважды попалась на уловку мошенников.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 27-летней горожанки. Она сообщила, что злоумышленники обманным путём украли у нее деньги. Оперативники выяснили, что петрозаводчанка после телефонного разговора с якобы работниками банка и правоохранителями лишилась 310 тысяч рублей.

Аферисты убедили женщину установить на телефон программу, которая помогла им перевести деньги петрозаводчанки на свои, мошеннические, счета. Незадолго до этого заявительница попалась на другую уловку мошенников. В социальной сети она нашла объявление о продаже щенка шпица. В переписке с продавцом договорилась о доставке собаки в Петрозаводск, перевела предоплату – 2 тысячи 700 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь с жительницей Петрозаводска. Были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.