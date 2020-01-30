Жительницу Петрозаводска с сыром и сосисками остановили на границе с Финляндией

Петрозаводчанка пыталась провести мясо-молочные продукты весом в 9 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Инцидент произошел на МАПП "Вяртсиля". Женщина возвращалась домой из Финляндии. С собой она везла сыр различных сортов, в том числе печеный, сосиски и фрикадельки. Общий вес товаров составил 9 кг, что на 4 кг больше допустимой нормы провоза готовой животноводческой продукции.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз продуктов у петрозаводчанки не было.

В результате продукты сверх нормы в 5 кг путешественница вернула в Финляндию, а в е отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении.

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