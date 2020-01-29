Яйца помешали жителю Санкт-Петербурга проехать из Финляндии в Карелию

Житель Санкт-Петербурга пытался провезти через границу десяток куриных яиц, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Так, 11 января житель Санкт-Петербурга, возвращаясь в Россию из Финляндии, пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра в ручной клади путешественника была обнаружена сырая продукция животноводства: десяток куриных яиц в заводской упаковке с маркировкой.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз этого товара у гражданина не было.

Петербуржец возвратил сырые яйца на сопредельную территорию.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил гражданин привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.