Жительницу Швеции оштрафовали на карельской границе за попытку провезти сырое мясо

Жительница Швеции, которая пыталась провезти через границу сырую животноводческую продукцию, привлечена к ответственности, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В июле 2019 года гражданка России, проживающая в Швеции, направлялась на родину и пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". С собой она везла две упаковки сырого мяса птицы, две упаковки сырого фарша и упаковку яиц.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов на сырую продукцию животного происхождения у путешественницы не было.

Продукция была возвращена на территорию Финляндии.

Информация о нарушении была передана таможенной службой в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого физическое лицо привлечено к ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.