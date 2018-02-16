Живой уголок Дворца творчества Петрозаводска в отсутствие финансирования научился кормить себя сам

По Петрозаводску прокатился тревожный слух: якобы питомцам живого уголка Дворца творчества детей и юношества грозит голодная смерть, поскольку денег на корм нет. "Столица на Онего" попыталась разобраться в ситуации.

Мы пообщались с директором Дворца творчества и сотрудниками учреждения, посмотрели живой уголок и пришли к выводу, что животные в полном порядке. Более того, в этом году они готовятся переехать в новое, более просторное помещение. И это несмотря на то, что у Дворца творчества уже давно нет финансовой возможности содержать братьев своих меньших. Как же уголку удается выживать? Ответ – в нашем материале.