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Новости. Общество
17:10, 16 Февраля 2018

Живой уголок Дворца творчества Петрозаводска в отсутствие финансирования научился кормить себя сам

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По Петрозаводску прокатился тревожный слух: якобы питомцам живого уголка Дворца творчества детей и юношества грозит голодная смерть, поскольку денег на корм нет. "Столица на Онего" попыталась разобраться в ситуации.

Мы пообщались с директором Дворца творчества и сотрудниками учреждения, посмотрели живой уголок и пришли к выводу, что животные в полном порядке. Более того, в этом году они готовятся переехать в новое, более просторное помещение. И это несмотря на то, что у Дворца творчества уже давно нет финансовой возможности содержать братьев своих меньших. Как же уголку удается выживать? Ответ – в нашем материале.

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